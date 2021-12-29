Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında Kasımpaşa Kocelispor’u 5-3 mağlup etti. Maçta Kocaelispor’lu Michael Pereira'ya çıkan kırmızı kart ise damga vurdu. Gösterilen kırmızı kart sonrasında taraftarlardan tepkiler üst üste geldi.
HERKES ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDI
Maç esnasında Michael Pereira, sarı kart gördükten sonra hakem Burak Şeker'e hafifçe dokunarak arkasına döndü. Arkasını dönmesiyle kırmızı kart gören Pereira, şaşkınlık içinde kaldı.
TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ
Maçta yaşanan kırmızı kart olayı herkesi şaşırtırken, taraftarlar sosyal medyada hakeme tepki gösterdi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler;
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