Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turun son maçını Beşiktaş ile Altay oynadı. Bu maçın ardından kupada son 16 kalan ekipler belli oldu. Bir üst tura çıkan ekipler şunlar:

Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş

GALATASARAY ELENDİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa- Kocaelispor: 5-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: 4-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: 5-0

Göztepe-Yılport Samsunspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 2-1

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: 2-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-3

Adana Demirspor-Ankaraspor: 3-2

Gaziantep FK- Bursaspor: 1-1 (Penaltılarda 5-4)

Galatasaray-Altaş Denizlispor: 3-3 (Penaltılarda 5-6)

Beşiktaş-Altay: 1-0

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil kulüp satın alıyor! Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil ile ilgili şok iddia. Mesut Özil’in TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK kulübünü satın almak için çalışmalara başladığı iddia edildi. Daha öncesinde de Çorum kulübünün başkanı Fatih Özcan, Süper Lig’de ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı.

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