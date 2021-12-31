Türkiye Gazetesi

Hızla artan koronavirüs vakaları Türk futboluna da sıçradı. Beşiktaş, 5 Ocak'ta Katar Doha'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali öncesi teknik ve idarei heyet ile sporcularına Covid-19 testi yaptırdı. Bunun sonucunda bir futbolcunun testi pozitif çıktı. İsmi açıklanmayan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Omicron, Premier Lig'i vurdu: 103 kişi korona oldu İngiltere Premier Lig'deki Covid-19 vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarısız hakem cezalandırılsın Beşiktaş Başkanı Çebi, “VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa cezalandırılsın” dedi.