Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1’de yer alan Paris Saint Germain takıma uygulanan koronavirüs testinde 4 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransız spor kulübü PSG’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif olan sporcuların kim olduğu duyuruldu.

4 SPORCU KORONAVİRÜS OLDU

Kulübün yaptığı açıklamaya göre Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın koronavirüse yakalandığı sağlık protokolleri gereği karantinaya alındıkları ifade edildi.

Yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı, 2022 yılının ilk koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatlik verilere göre 36.731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, artan vakalara karşı maskelerin gelişigüzel takılmaması konusunda uyarıda bulundu.