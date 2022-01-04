Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa'daki kötü gidişat ve Süper Lig'de zirve ile açılan puan farkıyla birlikte kadrosunu yılın kalan bölümü için güçlendirmek istiyor. Özellikle forvet konusunda sıkıntı çeken sarı lacivertlilerin gündemindeki ilk isimler Vedat Muriqi ve Luuk de Jong.

Rus basınında yer alan haberlere göre; aslında Fenerbahçe'nin gözü Rusya Premier Ligi'nde. Football_rus adlı sitede yer alan haberde, sarı lacivertli ekibin Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu bildirildi. 33 yaşındaki Dzyuba'nın artık Rusya'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

HEDEFİ MİLLİ TAKIMA DÖNMEK

2018'den bu yana Zenit forması giyen Dzyuba'nın, Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Valeriy Karpin'den formasını geri almayı hedeflediği kaydedildi.

Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe teknik direktörlük için iki ismi düşünüyor Camiada kimsenin itiraz edemeyeceği bir isim arayışını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, daha önce de gündeme gelen Hırvat teknik adamlar Slaven Bilic ve Nico Kovac’la görüşüyor.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe ısrarı: Başkan Ali Koç'a seslendi Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural, yıllardır süren Fenerbahçe hocalığı ısrarını bir kez daha dile getirerek, "Yanlış yapmazsın başkanım" diyerek Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'de Crespo as oldu Fenerbahçe, elinde çok sayıda orta saha oyuncusu olmasına rağmen Crespo’yu aldığında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak isimsiz Portekizli sahada herkesi susturdu