Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada etkisini hızla arttıran koronavirüsün yeni varyantı Omikron, ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Özellikle açıklanan vaka sayıların hızla arttığı görülmektedir. Artan vaka sayılarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlara girişte üçüncü doz aşı şartının getirildiğini duyurdu.

TFF’DEN ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI KARARI

TFF’den yapılan açıklamaya göre, , "Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır." denildi.

14 GÜNLÜK BAĞIŞIKLIK SÜRESİ ARANMAYACAK

Aynı zamanda üçüncü doz aşısını yaptıran kişilerde 14 günlük bağışıklık süresinin aranmayacağını belirten açıklamada, "Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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