Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da son günlerde yaşanan kaosun merkezinde yer alan yönetim kurulu üyelerinden Işıtan Gün, TGRT Haber’den Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç’e konuştu. Gün, iddia edildiği üzere Fatih Terim’in ayrılmasını değil tam tersine görevine devam etmesi gerektiğini savunduğunu belirtirken teknik ekibi güçlendirmek için Guardiola’nın yardımcısıyla anlaştığını açıkladı. Işıtan Gün “Guardiola’nın yardımcısıyla (Domenec Torrent) görüştüm. Gelmeye ikna oldu. Başkan’ımızın talimatıyla görüştüm. Hatta Başkan da Guardiola ile görüştü. Son kararı Başkan verecek” diye konuştu.

Her transfer tutmaz

Yaz transfer dönemiyle alakalı da çarpıcı açıklamalar yapan Işıtan Gün “Transferlerde bütün görüşmeleri Başkan’ımız yapıyor. Her oyuncudan temsilcisinin kim olduğuyla ilgili yazılı beyan alıyoruz, sonra Başkan’ımız devreye giriyor. Biz geldiğimizde Terim’in listesi hazırdı, Başkan bana da ‘Liste hazırla’ dedi. Neredeyse tamamen Hoca’mızın istekleriyle örtüşüyordu. Ben sadece Nelsson ve Barış Alper hamlelerinin içinde yer aldım. Aldığın 10 oyuncunun 10’u da tutmaz. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Gençler göreve

Giresunspor maçına 10 eksikle hazırlanan Galatasaray’da Fatih Terim gençlere sarıldı. Alpaslan pozitif, Luyindama sakat, Marcao cezalı oluncu Nelsson’un yanında oynama adayı Kaan Arslan ve Bartuğ as takımla çalışıyor. Hoca sık sık ikiliyle bire bir olarak konuşmalar yapıyor.

En iyi hoca bizde

G.Saraylı yönetici Işıtan Gün, Fatih Terim’le arasının açık olduğunu ve Hoca’yı istemediği iddialarına karşılık “Türkiye’nin en iyisi takımın başında. Hoca’mızın açıklamaları da gayet açık. Süper Lig’de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Ama bu başarı gelecek”ifadelerini kullandı.

ASLAN'A CAN SIKAN HABER

Galatasaray, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve futbolculardan Taylan Antalyalı’nın koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Üç isim için tedavi protokolü ve karantina sürecine başlandığı belirtildi.

Galatasaray'da Terim'le ipler kopuyor Kötü sportif sonuçların üzerine yönetimin ‘teknik müdahalesi’ huzursuzluk oluşturdu. İmparator’un kulübün sitesi yerine sosyal medyadan açıklama yapması yüksek gerilimi belgeledi.

Fatih Terim'den 'istifa' açıklaması: Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki kötü gidişat nedeniyle gündeme gelen istifa haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Terim, takımın arzu edilen pozisyonda olmadığını dile getirerek, "Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.