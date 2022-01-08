Türkiye Gazetesi

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Lille forması giyen 19 yaşındaki Mustafa Kapı ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibinde hiç forma şansı bulamayan Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lille'in, Kapı'nın sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından Süper Lig ekibi Adanaspor, genç futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Adana Demirspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Genç futbolcu Mustafa Kapı, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı, 2020 yılının Eylül ayında Lille'e transfer olmuştu. Yetiştirme bedeli karşılığında gittiği Fransa temsilcisinin genç takımında görev yapan Kapı, A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen resmi müsabakada forma giyemedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lille ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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