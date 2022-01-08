Türkiye Gazetesi

20 Aralık'ta Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve o günden bu yana teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. İsmail Kartal, Okan Buruk, Christoph Daum gibi isimler medyada sık sık gündeme gelse de en olası isim Alman teknik adam Joachim Löw olarak görülüyor.

Başkan Ali Koç'un sarı lacivertli takımın başına geçmesi için büyük çaba sarf ettiği belirtilen Löw, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulayan deneyimli teknik adam, belirli şartlar öne sürdüğünü ve bunların kabul edilmesi durumunda İstanbul'a gitmeye sıcak baktığını belirtti.

"BELLİ KOŞULLAR ÖNE SÜRDÜM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe konusunda olumlu sinyaller veren Löw, aslında en büyük hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayarak, kafasından geçen takım profilinin Leipzig gibi proje kulüpleri olduğunu belirtti.

En büyük endişesinin olası bir imaj kaybı olduğunu belirten Löw, "Fenerbahçe'ye 'evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler. Bu nedenle belli koşullar öne sürdüm" ifadelerini kullandı.

TÜM BİRİMLERİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEK İSTİYOR

Deneyimli teknik adamın sarı lacivertli kulübe sunduğu en önemli şartın, 'U-11'den A takıma kadar tüm birimlerin futbol sorumluluğunu tek başına üstlenmek' olduğu belirtiliyor.

Takıma transfer istediğini ancak çok büyük bir değişime gerek olmadığını belirten Löw'ün, kendi gözlemci ekibini de getirmeyi şart koştuğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe kasanın ağzını açtı: Löw’ün inadı kırılmadı Hoca arayan sarı lacivertliler, Joachim Löw’ün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Ali Koç’un bizzat sürdürdüğü operasyon 6 milyon avroluk teklife rağmen sonuç vermedi.

Mesut Özil devreye girdi: Fenerbahçe Joachim Löw’e 3 yıllık teklif yaptı Vitor Pereira’nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de hoca arayışı sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin ilk önceliği deneyimli Alman hoca Joachim Löw. Çıkan son iddia ise gündeme bomab gibi düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.