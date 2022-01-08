Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla, Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 27 puanda kalırken, Gaziantep FK ise üst üste üçüncü galibiyeti alarak puanını 31'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, özellikle ikinci yarıda mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun oynadıklarını ve hakem Zorbay Küçük'ün maça etki ettiğini söyledi.

"PENALTIYSA HAKEMLİĞİ BIRAKSIN, PENALTI DEĞİLSE BEN HOCALIĞI BIRAKACAĞIM"

Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bugün özellikle maçın ilk yarısında oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında bireysel hatalarla yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk ve erken bir gol bulduk. Daha sonra hakem kararıyla verilmeyen bir penaltımız var. Bence o pozisyon kesinlikle penaltı. Eğer penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın ama eğer penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Bu nettir, çünkü bizler futbolun içerisinde olan, futbol bilgisi olan insanlarız. İlk yediğimiz golde de benzer bir çekme vardı. Ona faul verilmedi ama bizim penaltı pozisyondaki hafif çekmeye faul verildi. Sonrasında da penaltımız iptal edildi. Ben yine söylüyorum eğer penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın ama eğer penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Benim fikrim pozisyon penaltı. O pozisyon verilse farklı şeyler konuşulacaktı. Ama ben her şeye rağmen Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Aldıkları 3 puan hayırlı uğurlu olsun. Bizim bugün penaltımız ve verilen ilk goldeki karar tamamen yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"CANER'E İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART GÖSTEREBİLİRDİ"

Caner Erkin'in ilk yarıdaki pozisyonu ile ilgili soruya da cevap veren Volkan Demirel, "İlk yardaki pozisyonda hakem Caner'e ikinci sarıdan kırmızı kart verebilirdi ama hakem maçın kontrolünü kaybetti. Gaziantep ekibinin de talepleri olabilir ama bugün maça etki eden pozisyon penaltı pozisyonuydu. Çünkü penaltı verilse rakip oyuncu kırmızı kart görecekti ve oyunun hakimi de biz olacaktık. Sonuca da daha rahat gidecektik" diye konuştu.

Fatih Karagümrük’ten Volkan Demirel bombası: Takımın başına getiriliyor Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlar alan VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan hoca Francesco Farioli ile yolları ayırmıştı. Teknik direktörlük arayışında olan Fatih Karagümrük’te sürpriz isim için harekete geçildi. Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'nın, yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

İmzalar atıldı: Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi resmen başladı VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi.