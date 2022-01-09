Türkiye Gazetesi

Aralık ayının ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Ortaya atılan birçok isim olsa da dün yaşanan gelişmelerin ardından en çok dillendirilen isim Slaven Bilic.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamasının ardından en büyük adayın Alman çalıştırıcı olduğunu düşünen Fenerbahçeliler, rotasını Bilic'e çevirdi. Çin ekibi Beijin Guoan'ı çalıştıran Bilic, kulüp ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu gelişmenin ardından gözler sarı lacivertli ekibe çevrilirken, Hırvat basını flaş gelişmeyi duyurdu.

Slaven Bilic

FENERBAHÇE BILIC İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Germanijak'a göre; Fenerbahçe, Hırvat teknik adam ile anlaşmaya vardı. Haberde, sarı lacivertlilerin yaz aylarından beri Slaven Bilic'le görüştüğü, yöneticilerin çalıştırıcı ile konuşmak için Çin'e gittiği belirtildi.

Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklaması bekleniyor.

Slaven Bilic bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik direktör ayrıca Hırvatistan Milli Takımı, Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yaptı.

Adım adım Fenerbahçe'ye: Çin ekibinde Bilic dönemi sona erdi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Löw Fenerbahçe'nin teklifini doğruladı: En büyük endişem imaj kaybı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaki en muhtemel isim olduğu iddia edilen Joachim Löw, Alman basınına yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı teklifi doğruladı. Löw, "En büyük endişem, olası bir imaj kaybı" dedi.