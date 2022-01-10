Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına mağlup başladı. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan sarı-lacivertli ekip, 2-1'lik skorla kaybetti.

Lig'de istenilen ivmenin yakalanamaması sonucunda çileden çıkan taraftar, yönetim istifa tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric’in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia’nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

17. dakikada Belhanda’nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga’nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae’ye çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson’un Valencia’ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric’in sağından ağlara gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

46. dakikada Kaan’ın soldan ceza sahası içine gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağa kayarak vurdu ve kaleci Berke’ye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Volkan Nariç xx, Esat Sancaktar xx

Fenerbahçe: Berke x, Osayi xx, Kim min-jae xx, Szalai xx, Novak x (Rossi dk. 84 ?), Sosa xx, Zajc x (Meyer dk. 84 ?), İrfan Can Kahveci xx (Serdar Dursun dk. 59 xx), Mert Hakan xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 72 xx), Pelkas x (Mesut dk. 59 xx), Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Kaan Kanak xx (Tarık Çamdal dk. 86 ?), Stambouli xx (Sinan Kurt dk. 79), Gökhan İnler xxx, Yunus Akgün xx, Belhanda xxx (Akintola dk. 66 xx), Vargas xx (Bjarnason dk. 66 xx), Assombalonga xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro

Goller: Valencia (dk. 29) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34), Belhanda (dk. 46) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Svensson, Stambouli, Belhanda (Adana Demirspor) Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

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