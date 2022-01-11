Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan fırtınası yaşanıyor. 10 numara bölgesinde uzun süredir skora ve oyuna etki edecek oyuncu sıkıntısı yaşayan siyah beyazlılar aradığı yıldızı Covid-19 krizi yaşanırken kendi bünyesinden çıkardı. Rize deplasmanına 12 eksikle giden siyah beyazlılarda Önder Karaveli, Süper Kupa finalinde parlamalar gösteren Emirhan'ı ilk 11'de başlattı. Rize'de tam anlamıyla yıldızlaştı Emirhan. Bir gol attı, penaltı kazandırdı, 'Al da at' dercesine paslar verdi, bir şutu direkten döndü, 90. dakikada galibiyeti getirebilecek şutu son anda kurtarıldı. Beşiktaş için 'Sezonun en iyi transferi' olarak gözüken genç yetenek, büyük yankı uyandırılarak kadroya katılan Alex Teixeira'yı şimdiden gölgede bıraktı.

Kilolu bulunmuştu

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Terazidere'de ikamet eden Emirhan, futbolla ilgilenen bir aileden geliyor. Ağabeylerinden birisi futbol antrenörü olan genç oyuncuya Beşiktaş'ta özel ilgi gösterildi. Altyapıda oyununu geliştiren ve İngilizce dersleri de alan Emirhan, oyun bilgisi, patlayıcı kuvveti ve fizik gücüyle yaşıtlarından ayrılarak formayı almayı başardı. 2013'te Florya 1923 Spor'dan Beşiktaş altyapısına kazandırıldı. İlk gelişinde antrenörleri tarafından kilolu bulunan İlkhan, buna rağmen özel yeteneğiyle şans bulmayı başardı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen ve bu yönüyle joker görevi gören İlkhan'ın oynamakta en rahat olduğu pozisyonun ise 8 numara olduğu belirtiliyor.

PES ETMEDİ

Sezon başında A Takım’a alınması beklenen genç oyuncuların en başında gelen Emirhan İlkhan, yaşadığı sakatlık sebebiyle hayallerini bir süre ertelemek zorunda kalmıştı. Azimle sahalara geri dönen genç yetenek, ilk hedefini gerçekleştirdi. Öte yandan Rize'de Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Halim Okta'nın kulübedeki yardımcısı Gökalp Şahin, aynı zamanda Emirhan İlkhan'ın altyapıdaki ilk antrenörüydü.

AKADEMİ İLAÇ OLUYOR

Bütün takımları olumsuz yönde etkileyen Covid-19 bütün kulüpleri zorlamıştı. Beşiktaş bu süreçte kadrosuna altyapıdan takviyeler yaparak sıkıntıları aşmaya çalıştı. Kale Ersin Destanoğlu'na, sol bek de Rıdvan Yılmaz'a emanet edildi. Şimdi de orta alanda Emirhan İlkhan kullanılacak. Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen ve Uşak-spor'dan kiralanan Kerem Kalafat da takıma döndü. Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş da altyapıdan yetişip Rize deplasmanında kadroda yer alan isimler olmuştu.

Beşiktaş'ta bir yıldız doğuyor: Emirhan İlkhan Emirhan İlkhan ortaya koyduğu futbolu, aldığı penaltı ve attığı golle ışıl ışıl parladı. Batshuayi yine çok kaçırdı, penaltıdan ağları havalandırdı. Pohjanpalo iki golüyle Kartal'ın yarışta kalan umutlarını tüketti. Gökhan Gönül ve Montero kızardı

Beşiktaş, Rize'den 1 puan ile döndü Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede gençler göz doldururken karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile son buldu.