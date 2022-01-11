Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Devre arasına kazanarak giren Fenerbahçe üstüne bir de kupada tur atlayarak moral depolamıştı. Rakip sezonun flaş ekiplerinden Adana Demir olsa da, teknik direktörden henüz ses çıkmasa da Kadıköy’de galibiyet hedefliyordu sarı lacivertliler. Derken bir masal daha kötü sonla bitti. Fenerbahçe’nin tempolu oyununa aynı şekilde cevap veren Adana ekibi, açılış maçının rövanşını almak için Kadıköy’e geldiğini gösterdi.

Penaltıyla umutlandı

Mert Hakan kaptanlığındaki Fenerbahçe sağ kanattaki İrfan Can üzerine yıkmıştı tüm hücum organizasyonunu. Topal bir görüntü veren takımın arzusuna rağmen şablonu o kadar belliydi ki, A. Demir savunmakta zorluk çekmiyordu. Cılız atakların meyvesi penaltıyla geldi. Svensson’un müdahalesiyle yerde kalan Valencia 29’da kazandırdığı penaltıda meşin yuvarlakla Muriç’i farklı köşelere yolladı: 1-0.

Belhanda fişi çekti

Ancak Kadıköy’de sevinç kısa sürdü. 34’te Gökhan İnler yaklaşık 30 metreden yolladığı füzeyle Berke’yi avladı, Fenerbahçe’nin gardını düşürdü: 1-1. Takımlar soyunma odasından aynı kadrolarla geri dönmüştü ki; neredeyse düdükle birlikte Belhanda’nın golü geldi: 2-1. Sonrasında Fenerbahçe tüm hatlarıyla saldırdı, tüm kozlarını oynadı ama mağlubiyetten kaçamadı. A. Demir, Kanarya’yı solladı geçti.

Aklımızla oynamıyoruz!

Maçın ardından konuşan F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Jose Sosa dobra sözler kullandı. "Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü. Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık" diyen Arjantinli oyuncu "Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz" sözlerini kullandı. Genç kaleci Berke Özer ise, "Çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok. Daha fazla ne denebilir bilmiyorum. Çok üzgünüz. Bu kadar" demekle yetindi.

Kanarya ikinci yarıya 2-1’lik mağlubiyetle başladı: Fenerbahçe evinde kayıp Fenerbahçe evinde ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

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