Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına getirilen Domenec Torrent, Türk yardımcısı olarak ‘Reyiz’ lakaplı Sabri Sarıoğlu’nu getirmeyi düşünüyor. Sarı-Kırmızılı ekip daha önce forma giymiş hatta kaptanlıkta yapmış olan Sabri Sarıoğlu’na sıcak baktığı belirtildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Daha öncesinde yardımcı antrenörlük için Wesley Sneijder’e teklif götüren Galatasaray yönetimi, olumlu bir sonuç alamamıştı.

İLK DENEYİMİ OLACAK

Sabri dışında bir diğer aday da Ayhan Akman. TRT Spor'da yorumculuk yapan Ayhan Akman'a henüz teklif yapılmadı. Sabri, Galatasaray'a geri dönerse antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacak.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray yeni hocasıyla anlaştı! Bugün İstanbul’a geliyor Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent’i takımın başına getiriyor. 59 yaşındaki İspanyol hoca bu akşam İstanbul’a geliyor. Deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar opsiyonlu anlaşma sağlayan yönetim, İspanyol çalıştırıcının başarılı bulunması hâlinde sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim'e kızları Merve ve Buse Terim’den destek Galatasaray’da Fatih Terim dönemi dün sona erdi. Başarılı teknik direktörün Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim’den babalarına destek gecikmedi.