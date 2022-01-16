Türkiye Gazetesi

Attığı her adım olay olan ve dünya gündeminde yer bulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuş ancak beklediğini bulamamıştı. Takımda mutsuz olduğu belirtilen Portekizli yıldız hakkında yine ayrılık iddiaları gündemde.

KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

36 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta Woverhampton maçına sakat olan Harry Maguire'ın yerine United'ın kaptanı olarak çıkmış ve bu durumdan oldukça mutlu olmuştu. Ancak ligde topladığı 32 puanla 7'nci sırada bulunan İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer'den sonra takımın başına getirilen Alman teknik adam Ralf Rangnick, yıldız isme kalıcı kaptanlık vermeyi planlamadığını açıkladı.

Rangnick gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ronaldo şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz çünkü Harry Maguire var ve o, oynadığı sürece kaptan olacak" dedi. Alman teknik adam, "Harry oynamıyorsa başka birinin kaptan olması gerekecek. Bu, kimin oynadığına bağlı olarak maçtan maça değişebilir" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 22 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

"ROL MODEL OLMAMIZ LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde ESPN Brezilya'ya konuşan Ronaldo, Manchester United takımının zihniyetini sorgulamış ve çok sayıda genç oyuncunun, kendilerine verilen tavsiyeleri dikkate almamalarını önermişti. Alman hocaya Ronaldo'nun 'takımın zihniyetinde bir değişiklik olması gerektiği' fikrine katılıp katılmadığı sorusu yöneltildi.

Rangnick, "Bence bu her antrenmanda ve her maçta olmalı ve tabii ki oyun sırasındaki durumlardan sonra bazı değişiklikler yapılabilir. İşler yolunda gitmezse, belirli bir şekilde davranmanız gerekir ve bu sadece Cristiano gibi tecrübeli futbolcular için geçerli değil. Aynı zamanda, bu durum genç oyuncularımızı da ilgilendiriyor. Onlara rol model olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'NUN BAHSETTİĞİ ZİHNİYETİ BİLMEMİZ GEREKİYOR"

Rangnick, "Bunun hakkında konuşmak için öncelikle Ronaldo'nun bahsettiği zihniyetin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi, şu ana kadar oyuncularımızdan birisi elinden geleni yapmazsa o zaman bir şeyler yaparım. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

SEZON SONU TAKIMDAN AYRILABİLİR

İngiliz medyasında takımda mutsuz olduğu konuşulan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu ayrılabileceği konuşuluyor. Cristiano Ronaldo için PSG, Barcelona ve eski takımı Sporting'in adı geçiyor.

Ronaldo emeklilik yaşını açıkladı Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulunup, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.

2021 yılının en başarılı futbolcusu belli oldu! Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı 2021 yılının sona ermesiyle, yılın en başarılı futbolcusu belli oldu. Dünyanın en iyi 2 futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bu senede öne çıkan isimler oldu. Ancak iki dünya starını gölgede bırakan bir futbolcu ortaya çıktı. İki dünya yıldızını gölgede bırakan isim Chelsea'nin İtalyan yıldızı Jorginho oldu.