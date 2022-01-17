Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’un iki yıldız ismi kadrosuna katacağı iddia edildi. Çıkan haberler üzerine Adanaspor taraftarı heyecanla yönetimden gelecek açıklamaya odaklandı.

İKİ YILDIZ İSİM TFF 1. LİG’E GELİYOR

İngiliz basınından Telegraph muhabiri Mike McGrath, Liverpool’un eski oyuncusu Jordon Ibe'nin Adanaspor için sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.



Beraber forma giymişlerdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Aynı zamanda Turuncu-Beyazlılar, bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Daniel Sturridge’in de Adanaspor’la anlaştığı iddia edildi. İki İngiliz futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giymişti.

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