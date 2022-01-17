Türkiye Gazetesi

Barcelona’dan ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Lionel Messi hakkında çok çarpıcı bir itiraf ortaya atıldı. PSG’de istediği performansı bir türlü yakalayamayan Messi’nin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Nedeni ise ailesinin Fransa’da mutsuz olduğu ve İspanya’ya geri dönmek istediği yazıldı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Bu sezon Fransa Ligue 1’de sadece bir kez fileleri havalandıran Messi, kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Bir türlü istediği performansı gösteremeyen yıldız isim, eleştirilerin hedefinde oldu. Hatta takıma zarar verdiği bile konuşuldu.

EŞİ KALMAK İSTEMİYOR

Son çıkan iddialara göre Lionel Messi’nin eşinin Paris’te kalmak istemediği ve Messi ile tartışma yaşadığı belirtildi. Mundo Deportivo'da yer alan bir habere göre Messi'nin şu anda ailesiyle birlikte Paris'e yerleşmediği söylenen 34 yaşındaki için işlerin daha zor olduğu yerin saha dışında olduğunu gösteriyor.

XAVİ VE DANİ ALVES DEVREYE GİRDİ

Messi’nin eşinin Barcelona’ya dönmesi için baskı yaptığı söylenildi. Aynı zamanda Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ve her ikisi de süperstarın eski takım arkadaşları olan yeni transfer Dani Alves de Messi’nin geri dönmesi için devreye girdiği belirtildi.

“PARİS’TE ACI ÇEKİYOR”

Barcelona’dan ayrılan ve Messi’nin yakın arakdaşı olan Luis Suarez’den çok çarpıcı itiraf geldi. Suarez, Arjantinli yıldızın, Paris’te acı çektiğini itiraf etti. Suarez'in Messi'ye "Her gün konuşuyoruz, her zaman beklentilerden kaçınmaya çalışıyoruz çünkü biz oyuncuyuz ve o anlarda nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz, oyunlar hakkında, aile hakkında konuşuyoruz. Bana soğukta oynarken kardan çok acı çektiğini söyledi. Orada soğuk havanın nasıl olduğuna alışmalısın..." dediği iddia edildi.

Yusuf Demir’in hikayesi kısa sürdü! Türk Messi Barcelona’dan gönderildi Büyük umutlarla Barcelona’ya transfer olan Yusuf Demir, Avusturya’ya geri gönderildi. Sezon başında Rapid Wien’den kiralanan Türk asıllı futbolcu, Katalan ekibinden ayrıldı.

Barcelona, Emirhan İlkhan için geliyor Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın performansı Katalan devini de etkiledi. Barcelona'nın yetkilileri 17 yaşındaki oyuncu için geliyor

Barcelona tarihine geçen Coutinho, Aston Villa'da İspanyol ekibi Barcelona'da 'tarihin en pahalı transferi' olan Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandı.