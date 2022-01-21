Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından ikinci sınavına çıkan Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray yine sahadan puansız ayrıldı. Kendi taraftarı önünde etkisiz bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar âdeta galibiyeti unuttu. Son 11 maçında sadece bir kere kazanabilen Aslan her hafta oynadığı futbolla bir önceki haftayı aratmaya devam ediyor. Düşme potasına giderek yaklaşan Cimbom’da taraftarın sabrının tükenmesi de oyuncuların üzerindeki baskıyı arttırıyor.

Skoru tutamadı

Maça Kasımpaşa daha baskın başladı. 3. ve 7. dakikalarda deplasman ekibi gole çok yaklaştı. Takım olarak kendi yarı sahasına çekilen Galatasaray, 39’da ilk tehlikesinde golü buldu. Morutan’ın hızlı atağında topla buluşan Halil önce rakibini geçti sonra topu ağlara yolladı:1-0. İlk yarının son dakikasında Donk önünde bulduğu fırsatı değerlendirdi:1-1. 56’da Kerem direğe takıldı, 60’da Umut durumu 2-1’e getirdi. Son sözü 90+5’te Varga söyledi: 3-1.

Macera dolu

Domenec Torrent çok zor bir zamanda teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Fatih Terim gibi bir ikonun yerine düşüşte bir takımı devir aldı. Eksikler de çok. Ama düşme hattına bu kadar yaklaşmışken İspanyol teknik adamın dün aldığı risk herhalde macera olarak adlandırılabilir. Aytaç gibi deneyimli, Bartuğ gibi formaya aç iki orta saha varken Aanholt ve Alpaslan’ı ortada oynatmanın sonucu, sarı kırmızılılar ne hücumda pas trafiği yapabildi ne de savunmayı tutabildi.

Ligi kaybettik

Arda Turan maçın ardından acı konuştu: Çok zor durumdayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum. Kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Bu formanın değerini bilmeliyiz. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum. Trabzonspor ligin en iyilerinden biri. Çok zor ama pazar günü seyircimizden destek istiyoruz.

Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!

Sarı kırmızılı seyirciler maç öncesi ve sırasında sık sık, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yaptı. Halil'in G.Saray'ı öne geçiren golünden sonra bile yönetimi istifaya davet eden tribünler, ilk yarıda Morutan'ın yerde kaldığı bir pozisyona penaltı bekledi. Hakem Kaan Namoğlu 'devam' deyince Nef'te, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" sesleri yükseldi. Sık sık da, "Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor" diye tempo tutuldu.

Galatasaray, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Ligde orta sıralarda yer alan Galatasaray, evinde Kasımpaşa'ya 2 farkla kaybetti.

Galatasaray'da Torrent etkisi Galatasaray'da İspanyol teknik adam yeni atak planlarını çizerken kanat organizasyonlarına öncelik verdi.