Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak İtalyan ekibi Genoa'da forma giyen Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.

GENOA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi. Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. Fransız futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta şans buldu.

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