Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından olan ve Trabzon halkının sevgisini kazanan İbrahim Yattara, futbola geri dönüyor. Deneyimli ismin Denizli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Çivril Belediyespor ile anlaştığı belirtildi.

41 yaşındaki Yattara, 2015 yılında futbola veda etmiş ve son olarak İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. Denizli yerel basınında çıkan haberlere göre; Gineli isim Süper Amatör Ligi ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyecek.

MAÇ BAŞI 350 BİN LİRA ALACAK

2014-20115'te Belçika 3. Lig ekiplerinden La Louviere Centre forması giyen ve ardından futbolu bırakan Yattara'nın kısa süre içerisinde Çivril'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Yattara'nın kulüpten maç başına 350 lira alacağı iddia ediliyor.

Bordo-mavili formayla 229 maça çıkan Yattara, 37 gol atarken 75 de asist yapma başarısı göstermişti.

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