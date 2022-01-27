Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, en son 21 Ocak tarihinde TGRT'te Cem Küçük'ün programına konuk olmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, programda hem kendisiyle ilgili hem de Beşiktaş’ın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

TGRT EKRANLARINDA KONUŞMUŞTU

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş’ın Önder Karaveli ile iyi bir çıkış yakaladığını belirtip, "Önder Hoca ile takım şu anda iyi gidiyor. Geçen seneki havasında olmamasının sebebi, ligde olabilir yani bu. Sürekli bir standart başarı mümkün değil futbolda. Başarısızlıkla beraber maalesef bizim Türkiye'de Futbol biraz nankör. Biraz başarısız gidince işte hoca değişikliği falan... O hava gitti, daha doğrusu gitmişti. Şu anda daha değişik bir havaya girdi Beşiktaş. Gençlerle, özkaynak düzenine dönerek böyle daha farklı bir hava oluşturuldu ve başarılı da gidiyor Önder Hoca. Tabi bu ne kadar sürer? Daimi olur mu? Başarıdan bahsetmek için bir şeyin süreklilik arz etmesi lazım. Beşiktaş şimdi iyi oynuyor. Çünkü kaybolan o takım olgusunun geri geldiğini görüyorum ben. Ondan dolayı Beşiktaş açısından bakarsak iyi gidiyor ama genel olarak ligin kalitesinde düşüş var" açıklamasında bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Hakemler hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, "Ligin kalitesindeki düşüşü, hakemlerin performansındaki düşüşe bağlıyorum ben. Biz şuna bakıyoruz; Pozisyon penaltı mı, değil mi? Verilseydi öyle olurdu, verilmeseydi böyle olurdu diye bakıyoruz ama hakem 1-2 tane bizim görmediğimiz hatayı yaptığı zaman... Daha sonra futbolcularla bunun çok sohbetini yaptığımız için biliyorum. Futbolcuların motivasyonu düşüyor. Bakıyor ki yönetimde bir adaletsizlik var, spora olan inancını da motivasyonunu da yitiriyor futbolcular. Bunu bana yabancı futbolculardan, Pepe anlatmıştı. 'Biz bu hakemlerle şampiyon olamayız' diye sezonun ortasında söylemişti bana" demişti. Bu sözleri ise kamuoyunda dikkat çekmişti.

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.