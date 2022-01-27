Türkiye Gazetesi

En son Başakşehir’i çalıştıran deneyimli hoca Aykut Kocaman, katıldığı bir canlı yayında hakkında çıkan haberlere sert bir dille cevap verdi. Deneyimli hoca, sıklıkla gündeme gelen Alex ve Valbuena'ya karşı "Yıldız düşmanlığı" yaptığı iddialarına cevap verdi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

“ORGANİZE ALGI YAPILIYOR”

Yapılan haberlerin organize olarak yapıldığını belirten Aykut Kocaman, "Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak.” dedi.

"AYNI ŞEYLERİ ALEX DE YAŞAYACAK"

Alex hakkında çıkan iddialara cevap veren Kocaman, “Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?” açıklamasında bulundu.

Yaşadığı zor durumu Alex’inde başınaca gelebileceğini belirten Kocaman, “Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu oluşturmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak.” dedi.

“BEN KENDİM İSTEDİM”

Valbuena transferini kendisi istediğini söyleyen Kocaman, “Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, cevap vermek istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena transferini ben istedim. Dağılma döneminde takıma en büyük faydayı sağlayan Valbuena oldu. Ama antrenörlerin istediği uyumlu takımdır, o da bir parçası haline geldi.” dedi.

“ORGANİZE ÇETE TARAFINDAN YAPILIYOR”

Yapılan haberlerin art niyetli olduğunu ve bir çete tarafından yapıldığını belirten Kocaman, “Ben art niyetli olsam bu nasıl olacak? İnanıyorum ki bunların hepsi organize bir çete tarafından, planlı bir şekilde gündeme getiriliyor” dedi.

"HİÇ UMRUMDA DEĞİLSİNİZ"

Yapılan algılara kulak asmadığını söyleyen Aykut Kocaman, “Bu güruha Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması hakikaten çok acı verici. Beni zorluyor mu? Hiç umurumda değilsiniz!” açıklamasında bulundu.

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