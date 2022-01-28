Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Vitor Pereira’yı kovup takımı geçici olarak İsmail Kartal’a teslim eden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç gönlünde yatan aslanı ikna etti. Koç, Alman teknik adam Joachim Löw prensip anlaşmasına vardı. Uzun süredir devam eden görüşmelerde öncelikli gündem olan projeler konusunda fikir birliğinin varıldığı belirtirken, imzanın Löw’ün ücret talebini beklediği öğrenildi. Alman teknik adam çok uçuk bir rakamda diretmez ise yeni sezonda Fenerbahçe’nin başına geçecek. Löw konusunun önümüzdeki 10 gün içinde kesinlik kazanıp açıklanması bekleniyor.

SZALAI İÇİN GELİYORLAR

Löw için geri sayımın başladığı Fenerbahçe’deki bir diğer önemli gelişme ise transferin gözdesi Attila Szalai konusunda yaşanıyor. Sarı lacivertliler bir sene önce 2 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Macar savunmacıyı 10 katına satmaya hazırlanıyor. Newcastle, İtalyan ve İngiliz devlerini peşinden koşturan Szalai için İstanbul’a geliyor. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe’nin 20 milyon avroluk talebini karşılaşamaya hazır olduğu belirtiliyor. Szalai ‘nin gönderilmesi hâlinde Fenerbahçe’nin Tisserand’ı takımda tutacağı da gelen haberler arasında.

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