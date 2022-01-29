Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirerek transfer konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera, Diagne ve Luis Campos hakkında son gelişmeleri paylaşan Elmas, kaleci transferi hakkında da çok önemli açıklamalarda bulundu.

“ROMAN BURKİ İLE ANLAŞTIK”

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera yerine kaleci alacaklarını belirten Burak Elmas, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" açıklamasında bulundu.

Roman Bürki

“DÖNÜŞÜ NİSAN AYINI BULACAK”

Tecrübeli forvet Diagne ile ilgilide açıklamalarda bulunan Elmas, "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Uygun bütçeyle yerini dolduracağız." dedi.

LUİS CAMPOS’LA ANLAŞMAYA VARILDI

Luis Campos’la başkan danışmanı olarak anlaştıklarını belirten Başkan Burak Elmas, "Uzun görüşmeler sonucunda Luis Campos ile 2.5 yıllık prensip anlaşmasına vardık. İmzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak" dedi.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından Campos, sarı-kırmızılı takımın transfer ve maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting ve oyuncu satışlarından sorumlu olacak. Luis Campos, daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.

Luis Campos