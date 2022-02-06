Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan ve zirve yarışının çok gerisinde kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadrolarını güçlendirmek için görüşmelere devam ediyor. İki dev kulübün de ilgilendiği iddia edilen Aaron Boupendza transferi ile ilgili futbolcunun menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması giyen, ardından Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza'nın menajeri Serdar Dağlı, basında çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

ŞİMDİ DEĞİL SEZON SONU

Bazı kulüplerle görüştüklerini belirten menajer Serdar Dağlı, Beyaz TV'ye konuştu. "Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" diyen Dağlı, transferin sezon sonunda gerçekleşebileceğini belirterek Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarını yalanlamadı.

Menajer Dağlı, "Bazı kulüplerle görüşüyoruz. Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelere devam edeceğiz. 5 milyon euroya transfer oldu. Aaron Boupendza 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ligi tanıyor ve çok seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" şeklinde konuştu.

"AL-ARABI 7 MİLYON EURO İSTEDİ"

Al-Arabi'nin Aaron Boupendza'yı devre arasında göndermek istemediğini belirten Serdar Dağlı, oyuncusunun da sezon sonunda Katar ekibinden ayrılmak istediğini dile getirdi ve "Boupendza hakkında çıkan Türkiye haberleri hakkında mutlu oldu. 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Devre arasında göndermek istemediler. Avrupa'dan da devre arasında kulüpler talip oldu ama kulübü yüksek bonservis istedi. 7 milyon euro talep ettiler. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Sezon sonunda bu rakam düşebilir" ifadelerini kullandı.

Boupendza Türkiye’ye geri dönüyor! Menajeri İstanbul’a geldi Hatayspor formasıyla Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, Türkiye’ye geri dönmek istediğini açıkladı. Oyuncunun menajeri Harve Cros, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a haber yollayarak transfer için hazır olduklarını belirttiler. İki ezeli rakipte Boupendza için istekli.