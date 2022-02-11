Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, düşme potasının 3 puan üzerinde yer alıyor. Fatih Terim yönetiminde başlayan kötü gidişat, yerine getirilen Domenec Torrent ile sürmeye devam ederken, son 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet 1 beraberlik ile ayrılan sarı kırmızılılar çözüm yolunu yine değişiklik ile arayacak.

Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor karşılaşması, İspanyol hocanın geleceğini belirleyecek. Olası bir mağlubiyet sonrası Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. Torrent'in yerine düşünülen isim ise Galatasaray'ın efsane futbolcusu deneyimli hoca Bülent Korkmaz.

"BEN GALATASARAY'IN EVLADIYIM"

Takvim'in haberine göre, Galatasaray camiasının sevdiği isimlerden olan Bülent Korkmaz'ın yaşanan kötü gidişe dur diyebileceğini düşünen sarı kırmızılıların tecrübeli hocayla bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın yapılan bu görüşmede, "Ben Galatasaray'ın evladıyım. Her zaman da göreve hazırım. Her ne şartta olursa olsun koşarak yuvama dönerim" ifadesini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY'I DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRDI

2008-2009 sezonunda Skibbe'nin yerine Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Korkmaz 16 maçta görev yapmış ve 1,75 puan ortalaması tutturmuştu. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim görevdeyken Torrent'le görüşüldüğüne dair iddialara, "Her zaman b ve c planı olarak farklı hocalarla bir araya gelebilirim" cevabını vermişti.

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