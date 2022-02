Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 11 Ocak sabahı nikah tarihi almak için giderken trafik kazası geçirip can verdi. 28 yaşında vefat eden Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, olaydan haftalar sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yüksel, nişanlısıyla birlikte olan fotoğrafını koyup üzerine "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" şeklinde not yazdı, altına da kalp emojisi koydu.

Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.

Ahmet Çalık’ın sözleşmesiyle ilgili karar verildi: Tüm ücret ailesine ödenecek Geçirdiği korkunç trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ahmet Çalık, unutulmamaya devam ediyor. Konyaspor, acı haberlerle derinden sarsılırken, Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarılı formayı ömür boyu emekli etmişti. Konyaspor yönetimi şimdide 27 yaşındaki futbolcu ile imzalanan sözleşmenin sezon sonuna kadar olan ücretini ailesine ödeme kararı aldı.

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü futbolcu Ahmet Çalık'ın videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.