Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in ayrılığıyla başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Terim hakkında çıkan iddialar hemen hemen her gün sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Tartışmalar devam ederken yeni transfer Gomis’in düzenlediği etkinlikte verdiği poz gündem oldu.

TAKIMI YEMEĞE ÇIKARDI

Galatasaray’ın kötü gidişatına ve gol sorununa çözüm olması için transfer edilen Gomis, söz verdiği üzere takımı yemeğe götürdü. Futbolcularla keyifli vakit geçiren Gomis, Fatih Terim ile kulüpten ayrılan eski tercüman ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin’i de yemeğe davet etti.

Gomis'le Mert Çetin'in pozu.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Yemekte Mert Çetin ile poz veren Gomis, Galatasaray’daki tartışmaların içine çekildi. Gomis’in Çetin ile verdiği poza tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada yorum yağmuru başlattı.

İşte taraftarlardan gelen tepkiler;

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