Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’nın 24’üncü haftasında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 4-3’lük skorla karşılaşmayı kazanan Atletico Madrid, 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli futbolcumuz Enes Ünal’ın performansı ise alkış topladı. Genç oyuncu, maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Getafe’nin 2 golünü Enes Ünal kaydederken, milli futbolcu bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Enes Ünal, Getafe tarihinde üst üste 3 maçta gol atan ilk yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Üst üste 3 maçta gol attı.

11 GOLE ULAŞMIŞ DURUMDA

Son 7 maçta 7. golünü atan Enes, 23 karşılaşmada 11 gole ulaştı. Gol krallığı listesinde ilk 5'e giren Enes, 17 gollü Benzema ile makası 6 gole indirdi. Listede ikinci sırada yer alan Juanmi'nin ise 13 golü var.

11 gole ulaştı.

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