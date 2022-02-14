Türkiye Gazetesi

Real Madrid'le prensipte anlaşmaya varan Kylian Mbappe, sezon sonunda PSG’den ayrılmaya hazırlanıyor. Mbappe’nin yerini doldurmak isteyen PSG, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i radarına aldı. Bonservisi Roma'da bulunan Ünder için PSG takımının harekete geçti öğrenildi.

PSG MİLLİ YILDIZ İÇİN DEVREDE

Star.com.tr'de yer alan habere göre, Marsilya’daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder, kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmıştı. Milli yıldız için Marsilya taraftarı pankartlar asmış hatta koreografi hazırlamışlardı. Mbappe'nin ayrılması durumunda yerini doldurmak isteyen PSG takımı Cengiz Ünder’i radarına almış durumda. Cengiz Ünder transferi için Marsilya takımı ile temasta olduğu belirtilen PSG’nin, milli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

CEZA ALMIŞTI

Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrilmişti. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti.

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