Türkiye Gazetesi

En yakın rakibi Konyaspor’u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı hasarsız atlatan Trabzonspor, Avrupa’nın en yüksek puan ortalaması yakalayan takımlarından biri oldu. Portekiz’in lideri Porto, 22 maçta topladığı 60 puanla 2,72 puan ortalaması yakaladı ve bu alanda Avrupa’nın en iyisi. Namağlup Porto’yu takip eden takım ise Manchester City oldu. Premier Lig lideri, 25 maçta 63 puanla 2,52 puan ortalaması elde etti. Fransa’da rakipsiz olan PSG ise 24 maçta topladığı 59 puanla 2,45 puan ortalamasına sahip.

BAYERN, REAL GERİDE

Hollanda’nın lideri Ajax, 22 maçta 2,45 puan ortalaması yakalarken zirveyi bırakmadı. Süper Lig’in lideri Trabzonspor ise 25 maçta 60 puan alarak 2,4 puan ortalaması tutturdu. Bordo mavililer, bu alanda Bundesliga lideri Bayern Münih, La Liga lideri Real Madrid, Premier Lig ikincisi Liverpool, Serie A lideri Milan ve takipçisi Inter gibi takımları geride bırakmayı da başardı. Ayrıca Trabzonspor’un başarılı hocası Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonla birlikte 57 maçta 2,2 puan ortalaması yakalamış durumda.

FORVETLER TUTULMUYOR

Trabzonspor’un forvet oyuncuları tutulmuyor. Bordo mavililerde, Cornelius 11 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas 8, Nwakaeme 6, Djaniny de 5 defa rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür ve ara transfer döneminde takıma katılan Edin Visca da 4’er golle önemli katkı sağladı.

AVCI’DAN OYUNCULARA

Trabzonspor’un başarılı hocası Abdullah Avcı, Konyaspor galibiyetinden dolayı oyuncularını kutladı. “Hepinizle gurur duyuyorum” diyen Avcı “Böyle devam edeceğiz. Aradaki farkı düşünerek rehavete girmeyeceğiz. Kazanmaya devam edip hedefimize ulaşacağız” dedi.

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