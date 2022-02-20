Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından A’dan Z’ye yeniden yapılanmaya gidildi. Futbol üst aklı ve Başkan Burak Elmas’ın danışmanlığına Portekizli Luis Campos getirildi. Sportif direktör ise İtalyan Pasquale Sensibile oldu. Teknik direktörlük koltuğunda ise İspanyol Domenec Torrent yer alıyor. Geleceğin takımını kurmak için yapılacak transferler çalışmalarına şimdiden başlayan ekip direkt Burak Elmas’a bağlı olurken görüşmelerde dört farklı dil kullanılıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ

Takımda da durum farklı değil. 14 yabancı oyuncu Uruguay, İspanya, Danimarka, Hollanda, Brezilya, Fransa, Norveç, Romanya, Cezayir, Şili ve Mısır’dan... Tercümanın da görevden ayrılmasından sonra özellikle idmanlarda Torrent’in ikazları farklı dillere çevrilmesi zaman alıyor. Bazen oyuncular kendi aralarında birbirlerine anlatmak zorunda kalıyor. Önümüzdeki sezonun takımı kurulurken aynı ülkenin oyuncularına ağırlık verilmesi Campos’un öncelikleri arasında.

İZMİR YOLCULARI

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Torrent yönetiminde bir buçuk saat süren çalışmada sarı kırmızılılar set hücumlarına yoğunlaştı. Aslan bu sabah yapacağı antrenmanın ardından özel bir uçakla İzmir’e gidecek.

Galatasaray’dan heyecanlandıran Muslera paylaşımı! Yorumlar üst üste geldi Sivasspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Muslera, geri döndü. Takımla birlikte çalışmalara katılan Uruguaylı kaleci, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Galatasaray ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray sportif direktörünü buldu: Sensibile dümende Galatasaray'ın patronu, Luis Campos’un da fikrini alarak, bir dönem Roma'nın scout ekibinde görev yapan İtalyan direktörde karar kıldı.