Türkiye Gazetesi

PSG’nin süper starı Kylian Mbappe, tarihin en yüksek teklifini kabul etmedi. 22 yaşındaki yıldız çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar olduğu belirtildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızın takımda kalması için bir türlü ikna edilemiyor.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

PSG kulübünün isteği üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kylian Mbappe ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kritik görüşmenin ardından genç futbolcunun kararı değişmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı özel olarak görüştü.

TARİHİN EN YÜKSEK TEKLİFİ

Le Parisien'deki habere göre; Mbappe’nin kalması için 45 milyon euroluk teklif önerildi. Ancak genç futbolcunun kabul etmediği ve çocukluk hayali olan Real Madrid’de gitmek istediği belirtildi.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU OLACAKTI

Mbappe, 45 milyon euroluk teklifi kabul etseydi futboldan en çok maaş alan oyuncu olarak tarihe geçecekti.

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