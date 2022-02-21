Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sürprizlerle dolu bir kadroyla çıktı Fenerbahçe, Hatay karşısına. Kimsenin aklından geçmeyen oyuncular İsmail Kartal’ın vizesiyle ilk on birde yer aldı. Ozan Tufan sağ bekte, Rossi sol açıktaydı. Sarı lacivertlilerin göz bebeği 16’lık Arda on numarada forma giyerken, sol bek Çağtay’a teslim edilmişti. Mutlak galibiyet hedeflenen maçta, Pelkas, Valencia yedekteyken tribünlerde destek ve endişe aynı bedende nefes alıyordu.

ARDA PARMAK ISITTI

Ozan hücuma katılmıyor, Osayi tutuk görünüyordu. Çağtay’ın heyecanı hissedilse de ataklara destek vermekten çekinmiyordu. Rossi’nin de çabası takdire şayandı. Ama bir Arda izledik ki, değmeyin keyfimize. Topu ayağına her aldığında heyecan verdi, topu kazanmak için verdiği savaş da ayrı bir alkış hikayesi. İlk yarı ağırlıklı olarak orta saha mücadelesi halinde geçerken, Hatay tutuk, Fenerbahçe istekli ama beceriksizdi.

SERDAR AFFETMEDİ

Arda’nın 35’teki çalım slalomu sonrası uzak direğe plasesi az farkla auta çıkınca jeneriklik bir golden mahrum kaldı izleyenler. 45’te Rossi, hemen dönüşünde El Kaabi mutlak fırsatları heba etti. İkinci yarı tempo daha yüksekti. 65'te Arda'nın başlattığı atakta El Kaabi, Crespo’ya ceza sahasında faul yapınca hakem penaltıda tereddüt etmedi. Atışı kullanan Serdar Dursun da affetmedi: 1-0. Serdar, 81’de kendi kazandırdığı penaltıda takımı rahatlattı: 2-0.

KADIKÖY MEST OLDU

Arda Güler, Slavia Prag maçının son bölümünde oyuna girmiş ve farkını hemen göstermişti. Dün de futboluyla taraftarını mest eden futbolcuyu tribünler bağrına bastı. Kaybedilen sezonda büyük bir kazanç olarak ön plana çıkan 16'lık yıldız adayı için F.Bahçe'nin kazandığı ilk penaltıda (ki atağı Arda başlattı) taraftarlardan, 'Arda... Arda' sesleri yükseldi. Oyundan çıkarken alkışlanan genç isim, "Çok mutluyum. Üç sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti bugün (dün) ilk 11'de çıktım. Çocukluktan beri F.Bahçeliyim. 11 oynayacağımı maç sabahı öğrendim. Sürpriz olsun diye aileme bile söylemedim. Saatler geçmek bilmedi" ifadelerini kullandı.

BEN ASLA KORKMAM

F.Bahçe'nin çalıştırıcı İsmail Kartal, "Takımda yorgunluk vardı. Alternatif isimlere on birde yer verdik. Ben korkmam, gençleri oynatırım. Arda ve Çağtay güzel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Çok fırsat bulduk. Kenarda rahattım" derken, "Bu maçta dinlendirdiğim oyuncuları Slavia maçına sakladım. Turu geçerek evimize geri döneriz inşallah" sözlerini kullandı.

ÇAĞATAY GÖZE GİRDİ

F.Bahçe'de Novak'ın sakat, Ferdi'nin cezalı olması sebebiyle ilk defa on birde oynayan sol bek Çağtay Kurukalıp birkaç basit hata yapsa da genelde olumlu görüntü verdi. Futbolcu, "Başta biraz heyecanlıydım sonra alıştım. Bu anlatılmaz bir duygu. Hayellerim gerçek oldu" dedi.

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