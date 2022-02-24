Türkiye Gazetesi

Antalyaspor maçında taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Sadık Çiftpınar'a, 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

17 BİN 500 LİRA PARA CEZASI ALDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sadık Çiftpınar'a Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul, Göztepe'ye 221 bin, Özur Kablo Yeni Malatyaspor'a 50 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 32 bin, Kasımpaşa'ya da 9 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor'un da bazı tribünlerde bulunan taraftarların elektronik biletlerinin 1 maç bloke edilmesine karar verildi. ​​​​​​​

PFDK açıkladı: 3 kulübe para cezası Spor Toto 1. Lig'den 3 kulüp, yapılan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle sevk edildikleri PFDK'den para cezası aldı.

Bursaspor PFDK şoku Bursaspor, Tuzlaspor maçı esnasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

3 kulüp ve 2 futbolcu PFDK'ye sevk edildi Alınan bilgiye göre; Beşiktaş, Göztepe ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yanı sıra, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare ve Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Juanfran disipline gönderildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a PFDK şoku Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.