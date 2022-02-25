Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alarak hem Türkiye hem de İngiltere basınında gündem olan Acun Ilıcalı, takımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarların kendisini sürekli coşkuyla karşıladığını belirten Ilıcalı, yolda yürürken bile zorlandığını belirtti.

“TÜRK’ÜN BAŞARISINI İNGİLTERE’DE İSPAT ETMEK İSTİYORUM”

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Acun Ilıcalı, "Türk futbolunu çok seviyorum. Türk'ün başarısını İngiltere'de ispat etmek için, tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu. Daha sonra Türk futbolcularının da olacağı, bir dünya orada koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.” dedi.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADIM”

Hull City’i satın almasıyla birlikte büyük bir sevgi gösterisiyle karşı karşıya kaldığını ve yolda dahi yürüyemediğini belirten Acun Ilıcalı, “Hayatımın en büyük şokunu yaşadım diyebilirim. Tüm şehrin bizi sıcak karşılaması, o Türk bayrakları... Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım.” İfadelerini kullandı.

“BU TAKIMI BEN OLUŞTURMADIM”

Takımın kötü performansı hakkında da belli konulara değinen Ilıcalı, “Takımı aldıktan sonra benim ne etkim olabilir? Dört transfer yapmışız, hocamız da Şota. Aldığımızda zaten düşme hattıyla puan farkı 4'tü. Bu takımı ben oluşturmadım. En fazla uğurlu gelebilirim. İngiliz basınında devamlı övgüler okuyorum." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açıyor: Harika bir golcü alacağız İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın ligdeki kötü gidişatına son vermek için iyi bir forvet alacaklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı'ya büyük yıkım: Hull City karşısında bir ilki başardılar Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 34. haftasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasında bulunan Barnsley, bu sezon ilk dış saha zaferini yaşamış oldu.

Hull City galibiyete hasret kaldı! Acun Ilıcalı’nın umutları tükendi Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, adeta kabus yaşıyor. Galibiyete hasret kalan Hull City, İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı. Acun Ilıcalı’nın isteğiyle takımın başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Takım içinde eleştiriler başlarken, Acun Ilıcalı’nın nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu oldu.