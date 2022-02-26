Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde dün gerçekleştirildi. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Bir dönem Barcelona’da da çalışan teknik direktör Domenec Torrent “En kötü kurayı çektik” dedi. Kendileri için duygusal bir karşılaşma olacağını söyleyen Torrent “Barcelona, Avrupa’da formda takımlardan bir tanesi. Eski günlerine yavaş yavaş dönüyorlar. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler” dedi.

DUYGUSAL BİR MAÇ

Barcelona’nın oyunun her iki yönünü de iyi oynadığını belirten Torrent “Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz” diye konuştu. Rakibi tanıdıklarını belirten İspanyol teknik adam “Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona’da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona’da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALLERİ

Messi sonrası bir türlü toparlanamayan Barcelona, yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başladı. La Liga’da 9 maçtır kaybetmeyen Xavi’nin ekibi, Avrupa Ligi’nde de Napoli’yi elemeyi başardı. Lider Real Madrid’in 15 puan gerisinde 4’üncü sırada yer alan Barcelona’nın bir maç eksiği var. Katalan ekibi, Xavi Hernandez yönetiminde ligde çıktığı 12 maçta sadece bir defa kaybetti.

KIRMIZI İDDİALI

Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı turdan umutlu olduklarını söyledi. “Tarihî rakibimizle eşleştik” diyen Kırmızı “Hoca’mız Barcelona’da dört yıl Guardiola ile çalıştı. Teknik direktör avantajımızı kullanmak istiyoruz. Barcelona’yı eleyebilecek güce sahibiz. İki takım da 11 oyuncu ile sahaya çıkacak. Tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz” dedi.

Barcelona’nın kaptanı Pique'den Galatasaray paylaşımı! Yer yerinden oynayacak UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona’da paylaşımlar üst üste geliyor. Barcelona kaptanı Gerard Pique, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Yakında görüşürüz Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Galatasaray eşleşmesi sonrası Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Barcelona, kura sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgi çekti.