Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Avrupa umutlarını Prag’da bırakan Fenerbahçe lige odaklandı. İkinci yarının en iyi takımlarından Kasımpaşa’ya misafir olacak sarı lacivertliler, ikincilik hedefini kovalamak için galibiyet serisine yeni bir halka eklemek istiyor. Sonrasında Kadıköy’de Trabzonspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe için bu maç aynı zamanda önemli bir prova olacak. Slavia maçı sonrası yola devam edeceği oyuncuları kafasında netleştiren Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısına rotasyonla çıkacak. Kim, Crespo ve Zajc ilk on bire geri dönecek.

SAVAŞANLAR OYNAYACAK

Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can’ı yedek soyunduracak olan İsmail Kartal, genç yetenek Arda Güler tercihini ise henüz netleştirmedi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda lig ikinciliğinin önemine vurgu yapan Kartal, “Elimizdeki hedefleri tek tek kaybettik. Camianın yüzünü bir nebze olsun güldürmek ve yeni sezonda Avrupa’da boy gösterebilmek için savaşmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi küçümsenecek bir hedef değil. Kazanmayı devam edersek neden olmasın?” derken “Sadece bu forma için savaşanlar forma giyecek” uyarısında bulundu.

ARDA VE FERDİ İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe yönetimi önceki gün 17’sine basan Arda Güler’le sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı. Gelecek planı hazırlanan genç yetenek için 5 yıllık yeni sözleşme hedefleyen sarı lacivertlilerde Arda’nın ailesiyle görüşmeleri bizzat Başkan Ali Koç yürütüyor. Sözleşme Arda 18 yaşına bastığında devreye girecek. Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan Ferdi Kadıoğlu için de prensip anlaşması sağlandı. Ferdi’nin 4 yıllık yeni imzası için detaylar konuşuluyor.

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