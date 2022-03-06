Türkiye Gazetesi

Aldığı zor görevlerle dünyada adından söz ettiren Cüneyt Çakır’ın Süper Lig'deki son dönemi olduğu iddia edildi. TV 100 ekranlarında yorumculuk yapan eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, tecrübeli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da maç yöneteceğini belirtti. İddialar sonrası kafalarda soru işaretleri oluştu.

“SUUDİ ARABİSTAN’DA ÇALIŞACAK”

Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır’ın önümüzdeki sezon Süper Lig’e veda edeceğini belirterek, " Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

500 BİN DOLAR KAZANACAK

Deneyimli hakem Cüneyt Çakır’ın Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda 500 bin dolar maaş alacağı da iddia edildi.

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