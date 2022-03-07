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TFF son dakika olarak duyurdu, imza hakkı Saran ve TRT'ye geçti
07.03.2022 - 21:22 | Son Güncelleme: 07.03.2022 - 21:26
Türkiye Gazetesi
TFF: "Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır"
Etiketler : tff,haberler,trt,son dakika,
833409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/833409.aspx
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