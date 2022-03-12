Türkiye Gazetesi

Futbol tarihinin en iyiisimleri arasına adına yazdıran Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo büyük bir rekora imza attı. Yıldız futbolcu, Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

HATTRICK YAPTI

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Manchester United, Old Trafford’da Tottenham ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo’nun 12. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 geriye düşen Tottenham 35. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Ronaldo yeniden sahneye çıktı. Jadon Sancho’nun asistiyle topu ağlara gönderen Portekizli yıldız kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, devre arasına üstünlükle girmeyi sağladı. 72. dakikada Maguire’in kendi kalesine attığı golle maçta yeniden eşitlik sağlanırken Ronaldo, köşe vuruşundan kafayla attığı golle maçta hattrick yaptı. Manchester United, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki puanını 50'ye yükseltti.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Ronaldo’nun bu maçta attığı goller de futbol tarihine geçmiş oldu. 12 yılın ardından yeniden Manchester’a dönen yıldız futbolcu, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Josef Bican’ı geride bırakan Ronaldo 807 gole ulaşarak profesyonel futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu.



Tottenham karşılaşmasında 83. dakikada oyundan çıkan Ronaldo, attığı 3 golle birlikte ligde bu sezonki 12. golünü atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunuyor.

Süper yıldız en yakınlarına anlattı! Ronaldo futbolu bırakmak istiyor Dünya futbolunun en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Manchester United’a dönüşüyle heyecanlandıran Ronaldo, istenilen beklentileri bir türlü karşılayamadı. İsminin PSG ile anılmasıyla herkesi şaşırtan süper yıldız, şimdide herkesi üzen bir iddia ile gündeme geldi. Ronaldo’nun en yakın dostlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini söylediği iddia edildi.

Dev takas iddiası: Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşabilir Sezon başında Juventus'tan ayrılarak İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında İngiliz basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre; Paris Saint Germen, sezon sonunda yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilir.

İngiliz ekibinde Ronaldo krizi kapıda: Birinci kaptan olamaz Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen ve geçen hafta Harry Maguire'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Cristiano Ronaldo cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Alman teknik adam Ralf Rangnick, yıldız futbolcunun bazı açıklamalarına tepki gösterdi ve "Ronaldo, şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo emeklilik yaşını açıkladı Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulunup, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.