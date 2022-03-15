Türkiye Gazetesi

TRT Spor'da yorumculuk kariyerine son verdikten sonra bir süredir televizyonlarda görülmeyen yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu. Dilmen, bundan sonra sosyal medyada takipçileriyle buluşacak. Söz konusu haberi alan futbolseverler, Dilmen'e yüzlerce soru yağdırdı.

"RIDVAN HOCAYA SOR"

Twitter hesabından takipçileri için, "Rıdvan hocaya sor" etiketi açan ünlü yorumcu, her salı günü gelen soruları cevaplayacağını açıkladı. Bu gelişmenin akabinde Rıdvan Dilmen bugün ilk kez takipçileriyle buluştu. Ünlü yorumcuya adeta soru yağdı. Dilmen; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarından gelen sorulara cevap verdi. Dilmen'in verdiği cevaplar dikkat çekti.

Avrupa peşine düştü, Rıdvan Dilmen kayıtsız kalamadı! Fenerbahçelilerden tepki yağdı Forma şansı bulduğu kısa sürede gösterdiği başarılı performans ile dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, taraftarların tepkisini topladı.

Rıdvan Dilmen’den kafa karıştıran paylaşım! Ortalık yangın yerine döndü Merkez Hakem Kurulu’nun 12 hakeme düdük astırması Türk futbolunda adeta kaos oluşturdu. MHK’nin aldığı kararla ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dilmen, kariyerli bir hakemin geri çağırılacağını ima etti.

Rıdvan Dilmen belge paylaşarak çağrıda bulundu: Görüşmeler başladı kaosa hazır olun MHK'nın 13 hakeme düdük astırması Türk futbolunda kaosa neden oldu. Alınan karar sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yapılanların TFF'nin tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. TFF tüzüğü 41. maddeyi paylaşan Rıdvan Dilmen, "Önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun!” çağrısında bulundu.

Rıdvan Dilmen 'atı alan Üsküdar'ı geçti' diyerek açıkladı: Şampiyonluk hayırlı olsun Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum" dedi.