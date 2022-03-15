Türkiye Gazetesi

İngiltere, 27 Haziran'da başkent Londra'da Wimbledon Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Bu turnuvada, Ukrayna savaşı sonrası Rus sporcuların akıbeti merak konusu. Özellikle, 2021 Amerika Açık'ta Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenerek şampiyon olan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in Wimbledon'da yer alıp almayacağı tartışılıyor.

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, hükümetin, Rus oyunculara ilişkin duruşuyla ilgili All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

"RUSLARI ALMAMALIYIZ"

Huddleston, Medvedev'in bu yıl Wimbledon'a katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise "Grand Slam'de Rusya bayrağını dalgalandıran hiç kimsenin oynamasına izin verilmemesi gerekli" dedi. İngiliz Bakan "Bu konuyla ilgili çeşitli spor dallarıyla görüşüyoruz ve tepkinin ne olması gerektiği hakkında konuşuyoruz ama bence bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Onların, Vladimir Putin'in destekçisi olmadıklarına dair bir güvenceye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda güvence almak için hangi şartlara ihtiyacımız olabileceğini tartışıyoruz" diye konuştu.

KARİYERİ SONLANABİLİR

Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Medvedev, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu dile getirmişti. Tenise devam edememe ihtimalinden endişe duyduğunu belirten 26 yaşındaki tenisçi "Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmeyi planıyorum. Ancak bugünkü şartlarda yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

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