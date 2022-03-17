Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devinin dünyaca ünlü yıldızları ise Türk taraftarlar karşısına çıkınca adeta neye uğradığını şaşırdı.

İSPANYOL EKİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular, Galatasaray taraftarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden gözünü ayıramayan İspanyol devinin yıldızlarının oldukça şaşırmış görüntüleri kameralara yansıdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, "Ne atmosfer ama" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlıyor.