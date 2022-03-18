Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bu yıl kâbus gibi geçirdiği ligi Avrupa’daki başarılı yürüşüyle unutturmayı başarıyordu. Dile kolay UEFA Ligi’nin en zorlu grubundan namağlup çıktı, son 16 turunun ilk maçında Camp Nou’da Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Çeyrek final için umut tohumları attı. Hayati önem taşıyan rövanş maçına da kompakt, ne yaptığını iyi bilen bir anlayışla başladı, öne de geçti. Ama rakip Avrupa’nın en büyüklerinden biri olduğunu, en ufak hatayı bile affetmeyeceğini gösterdi ve 2-1 galibiyetle İstanbul’dan dönmeyi başardı.

SKORU TUTAMADI

Zorlu mücadelenin başlangıç düdüğüyle beraber Galatasaray’ın oyun planı net bir şekilde görüldü. İkinci bölgeye çekilip rakibi üstüne çeken sarı kırmızılılar bir anda yaptıkları baskıyla kaptıkları topu hızlıca Kerem’e ulaştırmayı başardı. Karşısında bu kadar direnç beklemeyen Barcelona ilk dakikalarda şaşkınlık yaşadı. 13’te ters kanattan içeri giren Babel’in şutu kalecide kaldı. 28’de arka direğe kullanılan kornerde Marcao uçarak vurduğu kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

NE DE OLSA BARÇA

Bir anlık konsantrasyon kaybı sonrası boşta kalan Pedri ceza sahasına şık çalımlarla girdi. Yerden köşeye vuruşla da skora denge getirdi: 1-1. İkinci yarıya Galatasaray mental olarak başlamakta zorluk çekti. Bu durumu fırsata çeviren Barça 49’da Aubameyang ile öne geçti: 2-1. Skoru elde eden Barcelona klasikleşen taktikle, topu çevirip zaman geçirmeye başladı ve tempoyu düşürüp maçı bitirdi.

PLANLAR BOZULDU

Domenec Torrent’in planları son anda bozuldu. İspanyol teknik adam kafasında Barcelona maçının 11’ini belirlemiş ve klasikleşen şekilde mücadele öncesi sabah son taktik idmanı yaptırmak için sahaya inmişti. Ancak Feghouli ağrıları olduğu için dünkü antrenmana çıkmadı. Ayrıca Mustafa da ağrıları olduğunu bildirince Torrent on birinde zorunlu değişikliğe giderek Cicaldau ve Gomis’i sahaya sürdü.

TURU GEÇEBİLİRDİK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Maç öncesi futbolcularla yaptığımız toplantılarda, Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız demiştik. Her pazar kendi liginde 4 gol atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yoktu" derken, "Nitekim buldukları boşluklarda golü de attılar. Öne geçmenin avantajını daha iyi kullanabilirdik. Hatalar can yaktı. Dünyanın en iyi beş takımından birine karşı bu hataları yapamazsınız. İleride top tutmakta da zorluk yaşadık. Bu turu geçeceğimize inanıyorduk, bu sonuç bizi üzdü" sözlerini kullandı.

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırladı. Maç 2-1 İspanyol ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları şaşkına döndü Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'nın karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yıldızları şaşkına döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı futbolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, İspanyol ekibi sosyal medya hesabından o anları "Ne atmosfer ama" diye paylaştı.