Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam Portekiz ile karşılaşacak. Tüm gözlerin çevrildiği karşılaşma öncesi Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün kadrodan çıkarıldı.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım’ın Portekiz sınavı öncesi çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kritik maça saatler kala Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün A Milli Takım’ın kadrosundan çıkarıldı.

KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

YENİLEN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İnanın çocuklar! A Milli Takım Portekiz deplasmanında A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda Portekiz önüne çıkıyor. FIFA sıralamasında 8’inci durumdaki güçlü rakibimizi geçersek salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacağız.

A Milli Takım aradığı golcüyü buldu! Stefan Kuntz'tan Deniz Undav hamlesi A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, golcüsünü Belçika’da buldu. A Milli Takım için Union St. Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav ile görüşme gerçekleştiren Kuntz, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Attığı 20 golle ligde takımı sırtlayan Deniz Undav, başarılı performansıyla büyük kulüplerinde dikkatini çekmiş durumda.

Balotelli İtalya milli takımına çağrıldı Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli 3,5 yıl sonra İtalya milli takımına çağırıldı.