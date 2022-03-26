Türkiye Gazetesi

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişiminin ardından futbolculardan da kadro dışı bırakılan isimler oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde kesik yerken, başka futbolcuların da kadro dışı bırakılması gündemde. Özellikle Özil'in kadro dışı kalması dünya basınında da geniş yer bulurken, Alman Bild gazetesi önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem olan Özil ile ilgili flaş iddia Bild gazetesinden geldi. Kadro dışı kararlarının nedenleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkararak yıldız oyuncunun yeni rotasını açıkladı.

ALMAN BASININDAN ABD İDDİASI

Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında ise Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi.

Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor" ifadeleri kullanıldı.

"HİKAYE SON BULUYOR"

Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayırmında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor" ifadelerine yer verildi.

ÖZİL DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kadro dışı kararının ardından Alman basını dışında birçok ülkenin de gündeminde Mesut Özil vardı. İngiliz basınından Mirror Fenerbahçe'nin kararını, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan Tufan ile kadro dışı bırakıldı" sözleriyle okuyucularına aktarırken, Fransız basınından L'equipe ise Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizdi ve Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.

İspanyol basınından AS, eski Real Madrid futbolcusunun son lig maçının devre arasında oyundan alındığını ve A takım kadrosundan çıkartıldığını belirtirken, Portekiz basınında Mais Futebol ise bu sezon 26 maça çıkan Mesut Özil'in kulüpten yapılan açıklama ile kadrodan çıkarıldığını manşetine taşıdı.

Mesut Özil paylaştı, taraftar yorum yağdırdı! Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özil'in paylaşımı kısa süre içerisinde 30 bin beğeniyi aşarken, taraftar adeta yorum yağmuruna tuttu.

Kadro dışı kalan Mesut Özil ilk kez konuştu Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni bir türlü veremeyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, kadro duşu bırakıldı. Yıldız futbolcu, kararın ardından ilk kez konuştu.