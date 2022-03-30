Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’den sonra Galatasaray’ın başına getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesindeki detay maddeleri ortaya çıktı. Başkanlık seçimine doğru giden Sarı-Kırmızılılarda ise yeni başkanın İspanyol hoca ile devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

GİZLİ MADDELER ORTAYA ÇIKTI

Fatih terim ile yolların ayrılmasının ardından Burak Elmas’ın isteği ile takımın başına getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesindeki gizli maddeler ortaya çıktı. 59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği öğrenildi.

PAHALIYA PATLAYACAK

30 Nisan’da Galatasaray’ın yeni başkanı seçilmiş olacak. Eğer yeni başkan Torrent ile çalışmak istemezse büyük bir yükü de göğüslemek zorunda kalacak. Sabah'ın haberine göre; 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödenmek zorunda.

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Göreve gelecek başkanın böyle bir maliyetin altına girip girmeyeceği merak konusu oldu. Galatasaray'da biriken oyuncu ve personel borçları, faiz yükümlülükleri, transfer taksitleri gibi sıkıntılar var. İspanyol hocanın kalan bölümde göstereceği performansı akıbetine ışık tutacak.

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