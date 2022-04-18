Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

İngiliz basınından The Athletic'e çarpıcı açıklamalar yapan Terim,gönderilmeyi beklemediğini belirtirken "Sene başında, G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Türkiye’de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkânsız" dedi.

TEK YÖNLÜ BİLET

G.Saray'dan başka Türk takımı çalıştırma ihtimalinin olmadığını belirten tecrübeli teknik adam "G.Saray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Beni istediklerinde, hiçbir zaman 'hayır' demedim. G.Saray benim yuvam, ailem. Görüşmelerim hep kısa sür-müştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım" ifadelerini kullandı.

'Kurtarıcı' diye getirildi, hayal kırıklığı oldu: Torrent Terim'i aratıyor Sarı kırmızılılar Fatih Hoca döneminde de alt sıralardaydı ama bu kadar da değil. Takım İspanyol hoca yönetiminde pozisyona giremiyor ve çok gol yiyor.